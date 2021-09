Meteorológovia varujú pred hustou hmlou

Bratislava 25. septembra (TASR) - Meteorológovia upozorňujú od polnoci do nedele (26. 9.) do 10.00 h na hmly, ktoré sa môžu vyskytnúť na celom území Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa platí pre celé územie Slovenska. Miestami sa môže vyskytnúť hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," spresnili meteorológovia s tým, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe bežný.