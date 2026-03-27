SHMÚ otvorí v piatok a sobotu svoje brány verejnosti
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - V piatok a sobotu (28. 3.) sa v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) uskutoční deň otvorených dverí (DOD). Pre verejnosť sprístupní aj regionálne pracoviská.
DOD sa koná pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody. „Verejnosť bude mať možnosť pozrieť si pracoviská SHMÚ na celom Slovensku vrátane ukážok a odborného výkladu so zameraním na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu a kvalitu ovzdušia,“ uviedol ústav.
V piatok budú pre ľudí otvorené regionálne pracoviská v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Aerologické a radiačné centrum Poprad-Gánovce. V sobotu bude môcť verejnosť navštíviť hlavné sídlo SHMÚ na bratislavskej Kolibe, taktiež aj meteorologické stanice v Dudinciach, Hurbanove, na Lomnickom štíte, v Liesku, na Štrbskom plese, v Telgárte, Tisinci, Trebišove-Milhostov a na letiskách Lučenec-Boľkovce, Kamenica nad Cirochou, Nitra-Janíkovce a Prievidza. Tie budú otvorené od 10.00 h do 15.00 h.
