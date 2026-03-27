Piatok 27. marec 2026
SHMÚ otvorí v piatok a sobotu svoje brány verejnosti

Na snímke budova Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Foto: TASR - Jaroslav Novák

DOD sa koná pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody.

Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - V piatok a sobotu (28. 3.) sa v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) uskutoční deň otvorených dverí (DOD). Pre verejnosť sprístupní aj regionálne pracoviská.

DOD sa koná pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody. „Verejnosť bude mať možnosť pozrieť si pracoviská SHMÚ na celom Slovensku vrátane ukážok a odborného výkladu so zameraním na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu a kvalitu ovzdušia,“ uviedol ústav.

V piatok budú pre ľudí otvorené regionálne pracoviská v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Aerologické a radiačné centrum Poprad-Gánovce. V sobotu bude môcť verejnosť navštíviť hlavné sídlo SHMÚ na bratislavskej Kolibe, taktiež aj meteorologické stanice v Dudinciach, Hurbanove, na Lomnickom štíte, v Liesku, na Štrbskom plese, v Telgárte, Tisinci, Trebišove-Milhostov a na letiskách Lučenec-Boľkovce, Kamenica nad Cirochou, Nitra-Janíkovce a Prievidza. Tie budú otvorené od 10.00 h do 15.00 h.
ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

KOLLÁR: So Sulíkom máme podobné názory na ekonomické otázky

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?

TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky