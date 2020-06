SHMÚ: platí výstraha 2. stupňa pre Prešovský a Žilinský kraj

Bratislava 21. júna (TASR) - Meteorológovia varujú pred silným dažďom. Slovensky hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre niektoré okresy Žilinského a Prešovského kraja výstrahu druhého stupňa, v ďalších okresoch platia výstrahy prvého stupňa. Upozorňuje tiež na silný vietor na horách v niektorých regiónoch. Okrem toho vydal SHMÚ tiež hydrologické výstrahy, pre niektoré okresy výstrahy druhého stupňa.



SHMÚ upozorňuje, že vo väčšine regiónov Žilinského a Prešovského kraja sa môže vyskytnúť intenzívny dážď s úhrnom zrážok 50 až 70 milimetrov. Výstraha platí do pondelka (22. 6.) do 21.00 h.



Výstraha pred dažďom prvého stupňa platí pre okresy Považská Bystrica, Michalovce, Sobrance a Trebišov, ale aj pre niektoré okresy Prešovského a Žilinského kraja. Spadnúť môže 35 až 50 milimetrov zrážok.



SHMÚ okrem toho vydal aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, platí do utorka (23. 6.) pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Trenčianskeho, Košického a Žilinského kraja, a tiež pre niektoré okresy Prešovského kraja. Na horách od výšky okolo 1000 metrov nad morom môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a v priemere 70 až 85 kilometrov za hodinu.



Naďalej ústav upozorňuje na riziko povodní z dažďov. Hydrologickú výstrahu druhého stupňa vydal pre okresy Skalica, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina a Humenné. Platí do utorka 12.00 h. Pre viaceré ďalšie okresy platí výstraha prvého stupňa.