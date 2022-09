KONIEC TEPLA: Po zvyšok týždňa čaká Slovensko postupné ochladzovanie

Bratislava 13. septembra (TASR) - Po zvyšok týždňa čaká Slovensko postupné ochladzovanie. S vysokou pravdepodobnosťou pretrvá minimálne do polovice budúceho týždňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



"Neobyčajné na tejto predpovedi je neobvykle nízka neurčitosť situácie aj na vzdialené obdobie sedem až desať dní dopredu, čo zvyčajne na toľko dní dopredu v predpovedných materiáloch vidíme len zriedkavo," uviedli meteorológovia. Jedným z dôvodov môže podľa nich byť aj rozsah chladnej vzduchovej hmoty, ktorá sa dostane do veľkej časti Európy. Tiež aj to, že územie Slovenska sa bude nachádzať približne v strede prúdenia chladného vzduchu.