METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Pozor na silný vietor

Bratislava 2. februára (TASR) - Počas nedele až do pondelkového (3. 2.) dopoludnia bude najmä na západe a severe územia silnejšie fúkať. Silnejší vietor meteorológovia očakávajú aj na horách, počas nedeľnej noci tam môže vietor dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre Bratislavský a Trenčiansky kraj, ako aj pre okresy Nitrianskeho, Trnavského, Žilinského kraja a niektoré okresy Prešovského kraja. Vietor môže v týchto lokalitách dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Výstraha trvá do pondelkového poludnia.



Silnejšie zafúka aj v horských oblastiach. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Od 18.00 h vydal SHMÚ pre tieto lokality výstrahu druhého stupňa, vietor na hrebeňoch hôr vo vysokých polohách môže dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Výstraha druhého stupňa trvá do pondelka 9.00 h, no silnejší vietor má pretrvať na horách aj počas dňa. Rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo, upozorňujú meteorológovia.



V okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského kraja platí výstraha prvého stupňa pred dažďom od nedele 18.00 h. Meteorológovia očakávajú, že by mohlo spadnúť 60 až 70 mm zrážok. Výstraha má v týchto lokalitách trvať aj počas celého pondelka a utorka (4. 2.) doobeda.



SHMÚ vydal aj hydrologické výstrahy pre okresy Dolný Kubín a Nové Mesto nad Váhom. Upozorňuje na možnosť povodní z topiaceho sa snehu a dažďa.

