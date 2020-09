Pre časť Slovenska platí druhý stupeň výstrahy pred dažďom

Bratislava 25. septembra (TASR) – Silný dážď môže do soboty do 10:00 potrápiť prevažne západné a stredné Slovensko. Pre niektoré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja platí druhý stupeň výstrahy. Na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier očakávajú meteorológovia silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav na webovej stránke.



Úhrn zrážok môže v oblastiach s druhým stupňom výstrahy dosiahnuť ojedinele 50 až 70 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ. V okresoch s prvým stupňom výstrahy môže byť miestami zrážkový úhrn od 35 do 50 milimetrov.



Silnejší vietor očakáva SHMÚ na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier. Výstraha platí pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja v piatok do 18:00. Vietor môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.