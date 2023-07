SHMÚ: Pre Slovensko platí najnižší stupeň výstrahy pred búrkami

Bratislava 1. júla (TASR) - Najnižší stupeň výstrahy pred búrkami platí v sobotu pre celé Slovensko. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Búrky môžu byť spojené s krúpami a prudkým lejakom s intenzitou od 20 do 30 milimetrov zrážok v priebehu 30 minút. Nárazy vetra môžu podľa SHMÚ dosahovať 65 až 85 kilometrov za hodinu.



"Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," priblížili meteorológovia. Dodali, že pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie.



Výstraha platí na celom území Slovenska zväčša počas celého dňa. Výnimkou je Bratislavský kraj a okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava, kde je výstraha vydaná v sobotu do 20.00 h.