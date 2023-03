SHMÚ: Pre takmer celé Slovensko platia výstrahy pred silným vetrom

Bratislava 11. marca (TASR) - Meteorológovia vydali na sobotu pre takmer celé územie Slovenska výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom. Upozorňujú tiež na sneženie, snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstrahy druhého stupňa pred vetrom platia pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom do 20.00 h a pre okresy Poprad a Kežmarok do polnoci. Meteorológovia tam očakávajú výskyt vetra, ktorý miestami dosiahne v nárazoch rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 60 kilometrov za hodinu.



"Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili meteorológovia. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti podľa nich bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.



Výstrahy prvého stupňa pred vetrom platia pre celý Žilinský kraj a takmer celý Banskobystrický a Trenčiansky kraj do 18.00 h a pre okresy Brezno, Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník do 21.00 h. Vietor tam ojedinele dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Na okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín sa vzťahuje aj výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Platiť by mala do nedele (12. 3.) 10.00 h. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách sa týka aj okresov Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo, kde by mal vietor na horách silno fúkať až do polnoci.



"Na hrebeňoch Nízkych Tatier sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica," upozornili meteorológovia.



Pre okresy Čadca, Námestovo a Tvrdošín platia tiež do 18.00 h výstrahy prvého stupňa pred snežením. Ojedinele sa tam očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne desať až 13 centimetrov nového snehu. SHMÚ očakáva aj tvorbu snehových jazykov a závejov, výstrahy prvého stupňa platia do polnoci pre celý Žilinský kraj a niektoré okresy v Trenčianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.



Meteorológovia zároveň vydali hydrologické výstrahy pred povodňami. Predbežne by mali platiť pre okresy Humenné a Svidník do 14.30 h. "Vzhľadom na spadnuté zrážky a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," priblížil SHMÚ. Vývoj hydrologickej situácie budú meteorológovia priebežne aktualizovať.