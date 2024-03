S vetrom treba počítať najmä na západnom Slovensku

Bratislava 23. marca (TASR) - S vetrom treba v sobotu večer počítať v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a v okresoch Myjava a Poprad. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe a pre tento jav vydal výstrahu prvého stupňa.



Meteorológovia uvádzajú, že výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v okrese Poprad do 22.00 h, v Nitrianskom kraji a v okresoch Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec do 21.00 h a v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Myjava, Piešťany, Skalica, Senica a Trnava do 20.00 h.