SHMÚ: September sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý
Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol na stanici Jasná 212,4 mm.
Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Tohtoročný september sa skončil na Slovensku ako teplý až veľmi teplý. Najvyššia priemerná mesačná teplota 17,9 stupňa Celzia bola v Bratislave-letisku a v obci Mužla, naopak najnižšia 11,5 stupňa v obci Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola v intervale od 1,3 stupňa v Kuchyni, Rimavskej Sobote a Banskej Štiavnici do 2,5 stupňa na Chopku,“ uviedli meteorológovia.
Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom nameral SHMÚ 30. septembra v obci Čierny Balog-Dobroč mínus 2,1 stupňa Celzia. Na Lomnickom štíte to bolo v ten deň mínus 8,4 stupňa. Absolútne najvyššia teplota vzduchu 33,4 stupňa bola podľa meteorológov 5. septembra v obci Somotor.
„September 2025 bol na väčšine územia Slovenska zrážkovo normálny až silne nadnormálny (veľmi vlhký). Percento normálu 1991 - 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 291,3 % v Kláštore pod Znievom a najnižšie 72,6 % v Skerešove,“ skonštatoval meteorologický ústav. Najnižší mesačný úhrn namerali na zrážkomernej stanici Štrkovec 36 milimetrov (mm). Veľmi nízky úhrn zrážok bol aj na staniciach Bušince 39,1 mm, Skerešovo 39,2 mm, Teplý Vrch 39,6 mm a Radzovce 42,3 mm.
Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol na stanici Jasná 212,4 mm. Vysoký úhrn zrážok zaregistrovali aj na staniciach Kláštor pod Znievom, Martinské hole, Dolný Harmanec, Králiky, Magurka, Vernár, Motyčky, Dobšinská Ľadová Jaskyňa a Runina.
