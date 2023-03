SHMÚ si pripomenie Svetový meteorologický deň

Bratislava 22. marca (TASR) – Budúcnosť počasia, klímy a vody naprieč generáciami, tak znie téma tohtoročného Svetového meteorologického dňa. Odborná i laická verejnosť si ho pripomenie vo štvrtok 23. marca, v deň výročia vzniku Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) v roku 1950. Pri tejto príležitosti pripravil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) viacero podujatí.



"Počasie, klíma a kolobeh vody nepoznajú žiadne národné ani politické hranice. Nevyhnutná je medzinárodná spolupráca. Táto filozofia riadi prácu svetovej meteorologickej komunity už od roku 1873," uviedla vo vyhlásení Svetová meteorologická organizácia.



Jej predchodkyňa, Medzinárodná meteorologická organizácia, vznikla v roku 1873, v období, keď sa začali objavovať prvé príznaky znečistenia klímy pochádzajúceho z priemyselných a ľudských aktivít. V roku 1950 sa pretransformovala na Svetovú meteorologickú organizáciu, ktorá sa tak dnes už opiera o 150-ročnú tradíciu svojej činnosti.



"V dôsledku skleníkových plynov je dnes priemerná globálna teplota o viac než jeden stupeň Celzia vyššia v porovnaní so stavom pred 150 rokmi. Naše počasie je extrémnejšie, oceán je teplejší a kyslejší, hladiny morí stúpli a ľadovce a ľad sa topia. Tempo zmien sa zrýchľuje. Potrebujeme okamžite konať, aby sme znížili tvorbu emisií a zabezpečili, že budúce generácie budú môcť na našej planéte prežiť a prosperovať," konštatuje WMO.



Táto organizácia zastrešuje národné meteorologické služby a ústavy, na Slovensku je špecializovanou organizáciou vykonávajúcou hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Venuje sa aj monitoringu kvality vôd a ovzdušia. Disponuje rozsiahlou sieťou meteorologických, respektíve hydrologických staníc. Meteorológii a klimatológii sa však venujú aj súkromné spoločnosti, jednotlivci či prevádzkovatelia mobilných aplikácií.



Pri príležitosti štvrtkového Svetového meteorologického dňa i stredajšieho Svetového dňa vody pripravil SHMÚ na 24. a 25. marca už tradične dni otvorených dverí, v piatok 24. marca od 9.00 do 16.00 h v regionálnych strediskách a v sobotu 25. marca od 10.00 do 15.00 h v Bratislave na Kolibe, v meteorologických staniciach a na letiskách.