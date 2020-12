SHMÚ: Slovensko aj počas noci a piatka potrápi poľadovica či vietor

Bratislava 3. decembra (TASR) - S poľadovicou na cestách musia Slováci počítať aj počas noci a piatka (4. 12.). Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Taktiež treba na niektorých miestach rátať so silným vetrom.



Poľadovica sa bude tvoriť vo všetkých krajoch, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Od polnoci do 3.00 h by sa však mala tvoriť už len v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji.



Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom platí od polnoci Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch rýchlosť od 65 do 75 kilometrov za hodinu.



Vietor vo vyšších polohách možno očakávať na celom území Slovenska s výnimkou Košického kraja. Pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj meteorológovia dokonca vydali výstrahu druhého stupňa. Na hrebeňoch hôr môže vietor v tomto prípade dosiahnuť rýchlosť od 90 až do 105 kilometrov za hodinu, prípadne v nárazoch rýchlosť od 135 až do 160 kilometrov za hodinu.