< sekcia Slovensko
SHMÚ: So silnejším vetrom na horách treba rátať aj dnes
Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. októbra (TASR) - So silnejším vetrom na horách treba v niektorých lokalitách na severnom a strednom Slovensku počítať aj v sobotu. Pre viaceré okresy naďalej platí výstraha prvého stupňa, a to predbežne do 22.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. V daných lokalitách sa na horách nad pásmom lesa miestami očakáva víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblastiach bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ dodali meteorológovia.
Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. V daných lokalitách sa na horách nad pásmom lesa miestami očakáva víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblastiach bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne,“ dodali meteorológovia.