Meteorológovia: Sucho rôznej intenzity zasahuje 90 percent Slovenska
Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia sú pod hranicou desiatich percent na Záhorí, v okolí Bratislavy a lokálne na Zemplíne.
Bratislava 1. júna (TASR) - Sucho rôznej intenzity zasahuje 90 percent územia SR. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho najmä na krajnom západe, severe stredného Slovenska a krajnom východe územia. Extrémne sucho je v oblasti Malých Karpát, na Záhorí, Orave, hornom Považí, hornom a dolnom Zemplíne a zasahuje jednu desatinu územia. V hlbšej vrstve pôdy pretrváva výrazné až extrémne sucho najmä na západnom Slovensku, na severe stredného Slovenska a na krajnom východe. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia sú pod hranicou desiatich percent na Záhorí, v okolí Bratislavy a lokálne na Zemplíne. Nasýtenie desať až 20 percent je okrem Záhoria aj na Podunajsku a dolnom Zemplíne. „Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na približne dvoch tretinách územia. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Orave a krajnom východe najviac mínus 60 až mínus 80 milimetrov. Na väčšine územia je deficit vlahy do mínus 40 milimetrov,“ skonštatovali meteorológovia.
Uplynulý týždeň spadlo podľa SHMÚ najviac zrážok na Orave a v podtatranskej oblasti, a to od 20 do 35 milimetrov. „Bez zrážok, prípadne len nemerateľné množstvo bolo v oblasti Bratislavy, Pezinka a lokálne aj na Záhorí,“ tvrdí. Odborníci pokračujú, že do jedného milimetra napršalo na krajnom juhozápade, v oblasti Trnavy, Piešťan, na juhu Podunajska a na dolnom Zemplíne.
Po teplotnej stránke bol minulý týždeň nadpriemerne teplý. Najvyššia teplota vzduchu bola v stredu (27. 5.) 33,5 stupňa Celzia na juhu Zemplína. Najnižšie klesla teplota na mínus jeden stupeň na Orave v piatok (29. 5.) ráno.
