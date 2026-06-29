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SHMÚ: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov
Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 29. júna (TASR) - Na Slovensku v pondelok padol teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Nameraný bol na zrážkomernej stanici v Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, keď v Hurbanove namerali 40,3 stupňa Celzia. TASR o tom informovali zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Najvyššie teploty vzduchu (rekordy) SHMÚ zaznamenal aj na zrážkomerných staniciach Štrkovec v okrese Rimavská Sobota, a to 40,6 stupňa Celzia. SHMÚ zaznamenal rekordy aj na klimatologickej stanici Mužla v okrese Nové Zámky, a to 40,5 stupňa Celzia.
Vyrovnanie rekordu z Hurbanova z roku 2007 nastalo na staniciach Mochovce v okrese Levice a Somotor v okrese Trebišov (obe 40,3 stupňa Celzia).
„Tieto údaje sú zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ich budeme overovať,“ dodala klimatologička SHMÚ Katarína Mikulová.
Najvyššie teploty vzduchu (rekordy) SHMÚ zaznamenal aj na zrážkomerných staniciach Štrkovec v okrese Rimavská Sobota, a to 40,6 stupňa Celzia. SHMÚ zaznamenal rekordy aj na klimatologickej stanici Mužla v okrese Nové Zámky, a to 40,5 stupňa Celzia.
Vyrovnanie rekordu z Hurbanova z roku 2007 nastalo na staniciach Mochovce v okrese Levice a Somotor v okrese Trebišov (obe 40,3 stupňa Celzia).
„Tieto údaje sú zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ich budeme overovať,“ dodala klimatologička SHMÚ Katarína Mikulová.