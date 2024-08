Bratislava 11. augusta (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) testuje nové produkty na monitorovanie požiarneho nebezpečenstva a vĺn horúčav. Testovanie prebieha od polovice júna, ukončia ho na konci septembra, prípadne v októbri v závislosti od poveternostných podmienok. Informuje o tom na svojom webe.



SHMÚ v rámci medzinárodného projektu Clim4Cast spolu s partnermi zo siedmich krajín strednej Európy vyvíja predpovedný nástroj pre tri extrémne javy - sucho, vlny horúčav a požiarne nebezpečenstvo. "Aktuálne sa nachádzame vo fáze projektu, počas ktorej pre vás zvolené indexy testujeme pre územie Slovenska. Testovanie nových produktov má zabezpečiť informáciu o vhodnosti ich využitia na operatívny monitoring, kalibráciu a vyladenie ich vizualizácie, aby boli ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre používateľov," priblížili meteorológovia.



Poukázali na to, že v júli boli veľmi vhodné podmienky na testovanie. Prevládalo vtedy totiž suché a veľmi teplé počasie, ktoré prinieslo so sebou aj zvýšené požiarne nebezpečenstvo a vlny horúčav.



Na sledovanie vĺn horúčav využili podľa SHMÚ univerzálny tepelno-klimatický index, ktorý zohľadňuje teplotu vzduchu, relatívnu vlhkosť vzduchu, rýchlosť vetra a fyziologické procesy človeka. Druhým produktom je index horúčav, ktorý predstavuje zjednodušený prístup k hodnoteniu tepelného komfortu pre človeka, keďže medzi vstupné parametre patrí maximálna teplota vzduchu a vlhkosť vzduchu. "Oba produkty veľmi dobre operatívne mapovali situáciu na území Slovenska," tvrdia meteorológovia.



Na sledovanie požiarneho nebezpečenstva testovali vlhkosť palivového dreva a index požiarneho počasia. Vlhkosť palivového dreva predstavuje percentuálny obsah vlhkosti mŕtveho paliva s priemerom približne jeden až 2,5 centimetra. "Tento typ paliva môže rýchlo reagovať na meniace sa poveternostné podmienky a relatívne ľahko sa zapáliť. Preto vlhkosť paliva predstavuje nebezpečenstvo vzniku alebo zapálenia lesného požiaru," vysvetlil SHMÚ. Dodal, že index požiarneho počasia opisuje vhodnosť meteorologických podmienok najmä na šírenie potenciálneho lesného požiaru a je založený na kombinácii meteorologických premenných vrátane rýchlosti vetra.



Testovanie nástrojov prebieha vďaka spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR prostredníctvom porovnania s nameranými meteorologickými prvkami SHMÚ a aj priamo v teréne cez expertné posúdenie lesníkov. "Vybraní odborní pracovníci Lesov SR na dennej operatívnej báze posudzujú, či informácie zobrazované v mapových produktoch projektu Clim4Cast zodpovedajú realite v lokalite ich lesnej správy," tvrdí.



Nové produkty projektu Clim4Cast spracované pre Slovensko by mali byť podľa SHMÚ pre verejnosť prístupné na webe v priebehu budúceho roka.