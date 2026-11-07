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SHMÚ: Tohtoročný október sa skončil na Slovensku ako studený až teplý
Najnižší mesačný úhrn zrážok zaznamenal hydrometeorologický ústav v obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota 20,6 milimetra.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Tohtoročný október sa skončil na Slovensku ako studený až teplý. Najvyššiu teplotu namerali v Somotore 8. októbra, a to 27,6 stupňa. Október bol z hľadiska zrážok suchý až normálny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola 1,7 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba, naopak najvyššia záporná odchýlka bola mínus 1,2 stupňa Celzia na stanici Brezno,“ priblížil SHMÚ.
Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu 12,1 stupňa zaznamenali v Bratislave na Kolibe. Najnižšiu 4,7 stupňa Celzia v obci Kráľová Lehota v miestnej časti Čierny Váh. „Absolútne najnižšia teplota vzduchu na staniciach do 1000 metrov nad morom klesla na hodnotu mínus 5,7 stupňa Celzia, a to 14. októbra v obci Čierny Balog v miestnej časti Dobroč,“ uviedli meteorológovia. Na Lomnickom štíte namerali 13. októbra mínus 9,3 stupňa.
Najnižší mesačný úhrn zrážok zaznamenal hydrometeorologický ústav v obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota 20,6 milimetra. Veľmi nízky úhrn zrážok bol aj na staniciach Bušince, Lipovany, Rimavská Sobota, Radzovce, Boľkovce, Hostice, Ožďany a Trenčín.
Najvyšší mesačný úhrn zrážok spadol na stanici Nižný Komárnik, a to 79,2 milimetra. Vysoký úhrn zrážok bol podľa SHMÚ aj na staniciach Regetovka, Jasná, Roztoky, Dlhoňa, Kurimka, Papín, Nižná Polianka a Oľka.
„Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola 1,7 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba, naopak najvyššia záporná odchýlka bola mínus 1,2 stupňa Celzia na stanici Brezno,“ priblížil SHMÚ.
Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu 12,1 stupňa zaznamenali v Bratislave na Kolibe. Najnižšiu 4,7 stupňa Celzia v obci Kráľová Lehota v miestnej časti Čierny Váh. „Absolútne najnižšia teplota vzduchu na staniciach do 1000 metrov nad morom klesla na hodnotu mínus 5,7 stupňa Celzia, a to 14. októbra v obci Čierny Balog v miestnej časti Dobroč,“ uviedli meteorológovia. Na Lomnickom štíte namerali 13. októbra mínus 9,3 stupňa.
Najnižší mesačný úhrn zrážok zaznamenal hydrometeorologický ústav v obci Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota 20,6 milimetra. Veľmi nízky úhrn zrážok bol aj na staniciach Bušince, Lipovany, Rimavská Sobota, Radzovce, Boľkovce, Hostice, Ožďany a Trenčín.
Najvyšší mesačný úhrn zrážok spadol na stanici Nižný Komárnik, a to 79,2 milimetra. Vysoký úhrn zrážok bol podľa SHMÚ aj na staniciach Regetovka, Jasná, Roztoky, Dlhoňa, Kurimka, Papín, Nižná Polianka a Oľka.