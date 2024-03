SHMÚ: Udalosti saharských prachových búrok sa zvýšili

Bratislava 3. marca (TASR) - Udalosti saharských prachových búrok sa v posledných rokoch výrazne zvýšili. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie, ktorá sa zaoberala výskytom saharského prachu v Karpatskej kotline. Na webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"V posledných desiatich rokoch (2014 - 2023) bol priemerný ročný počet prípadov približne 11, pričom v skoršom období (1979 - 2010) boli približne len štyri ročne. Pozorujeme teda takmer trojnásobný nárast prípadov výskytu saharského prachu v Karpatskej kotline," priblížili meteorológovia.



Poukázali na to, že počas zím v období rokov 2020 až 2022 zasiahlo Európu niekoľko intenzívnych vpádov prachu zo severnej Afriky. Niektoré z nich mali podľa SHMÚ takú dĺžku trvania, ktorú predtým nezaznamenali. "Niekoľko medzinárodných operačných a výskumných inštitúcií ich označilo za výnimočné vzhľadom na to, že zimné obdobie je sezóna, počas ktorej dosahuje výskyt saharského prachu v Stredomorskej oblasti a Európe svoje minimum," uviedol.



Pravdepodobnou príčinou vedeckých zistení je prebiehajúca zmena klímy, ktorá je hnacou silou zmeny v atmosférických transportných procesoch. Jedným z prejavov zmeny klímy je rýchlejšie otepľovanie Arktídy v porovnaní s južnejšie sa nachádzajúcimi oblasťami severnej pologule, opisujú meteorológovia. Približujú, že pre priestorovo rozličný nárast teploty klesá teplotný rozdiel medzi vyššími a nižšími zemepisnými šírkami. "Zníženie tohto teplotného kontrastu má za následok slabnutie západného prenosu vzduchových hmôt a vyššiu pravdepodobnosť severo-južnej zložky veľkopriestorového prúdenia vzduchu," skonštatovalo SHMÚ.