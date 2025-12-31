< sekcia Slovensko
POZOR na snehové jazyky a záveje: Vydali výstrahy
Prvý stupeň výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi platí v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji od 18.00 h do štvrtkového rána.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Na západe Slovenska sa v stredu večer a vo štvrtok (1. 1.) vyskytnú snehové jazyky a záveje. Výstraha naďalej platí aj v ďalších okresoch SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi platí v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji od 18.00 h do štvrtkového rána. Rovnako v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Do stredajšieho večera výstraha naďalej trvá v celom Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.
SHMÚ zároveň v stredu vydal výstrahu pred snežením pre okres Bratislava. Meteorológovia očakávajú, že napadne okolo päť centimetrov nového snehu, najmä vo vyššie položených častiach. Poukázali pritom na potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako sú doprava či pohyb osôb. Výstraha potrvá do 23.00 h.
Ústav varuje aj pred vetrom na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Vyskytnúť sa má vo štvrtok na poludnie až popoludní.
