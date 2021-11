Bratislava 27. novembra (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na hmlu a popoludňajší vietor na horách v niektorých častiach Slovenska. V tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webovej stránke.



S hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov by mali ľudia počítať v Bratislavskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," podotýkajú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne do nedele (28. 11.) do 9.00 h.



Výstraha pred silným vetrom na horách platí pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Meteorológovia očakávajú priemernú rýchlosť vetra 75 kilometrov za hodinu, v nárazoch 110 až 125 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," pripomína SHMÚ. Výstrahy predbežne platia od soboty od 16.00 h do polnoci.