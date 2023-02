SHMÚ upozorňuje: Hmly sa môžu vyskytnúť na celom Slovensku

Bratislava 15. februára (TASR) - Na celom území Slovenska treba počítať s hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomína.



Výstrahy platia predbežne od stredy od 20.00 h do štvrtka (16. 2.) do 9.00 h.