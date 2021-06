POZOR NA HURÚČAVY: Meteorológovia vydali výstrahu pre niektoré kraje

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na horúčavy najmä na západe a juhu Slovenska, ale aj v ďalších regiónoch. Vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy druhého stupňa platia od 15.00 h do 18.00 h pre celý Bratislavský kraj, pre väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja. V týchto oblastiach upozorňujú meteorológovia na vysoké teploty, ktoré môžu dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.



S vysokými teplotami treba rátať popoludní aj v ďalších regiónoch, kde platí výstraha prvého stupňa a teplota vzduchu môže vystúpiť až na 33 stupňov Celzia. Týka sa to Trenčianskeho a Banskobystrického kraja s výnimkou Veľkého Krtíša, kde platí výstraha druhého stupňa.



Výstraha prvého stupňa platí aj pre niektoré okresy Žilinského a Košického kraja, a to pre Bytču a Žilinu, Trebišov, Rožňavu a Michalovce.