SHMÚ upozorňuje na nízke teploty a prízemné mrazy od polnoci do rána

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na nízke teploty a prízemné mrazy na celom Slovensku. Vydal výstrahy prvého stupňa. Výstraha platí od polnoci do utorkového (27. 4.) rána. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



S nízkymi teplotami treba rátať na celom Slovensku. Teploty môžu dosiahnuť od nula do mínus troch stupňov Celzia, miestami až do mínus sedem stupňov Celzia.



Na prízemný mráz upozorňuje SHMÚ najmä v Bratislavskom kraji, ale aj v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov, Komárno a Šaľa, Dunajská Streda i Galanta.