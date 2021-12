VODIČI, OPATRNE: SHMÚ upozorňuje na poľadovicu a hmlu

Bratislava 16. decembra (TASR) - Na Slovensku sa počas štvrtkového rána miestami vytvára hmla, najmä na strednom Slovensku treba počítať aj s poľadovicou. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.



S poľadovicou treba počítať doobeda v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.



Hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov sa vyskytuje na južnom Slovensku v okresoch Komárno, Nové Zámky a Levice, na severe v okresoch Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Na východe zasa vo Svidníku, Stropkove, Medzilaborciach a vo Vranove nad Topľou.



"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodali meteorológovia.



SSC upozorňuje na utlačený sneh či poľadovicu na cestách



Na niektorých úsekoch slovenských ciest je utlačený sneh alebo poľadovica. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky horské priechody (HP), diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej až tretej triedy sú zjazdné.



V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa na cestách miestami vyskytuje kašovitý až utlačený sneh v hrúbke jeden až tri centimetre. V úseku II/578 Skalka - Kremnica a II/584 Srdiečko - Bystrá je sneh do hrúbky päť centimetrov a na cestách tretej triedy v oblasti Polkanovej je zľadovatený sneh do jedného centimetra.



Na hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov upozorňujú cestári v lokalite Želiezovce a na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Hurbanovo a Šrobárová.



Pozor si treba dávať aj na miestami zľadovatený sneh, ktorý sa vyskytuje na vozovkách ciest HP Vrchslatina, Donovaly a na cestách tretej triedy v obvode Polkanová.