POZOR NA POĽADOVICU A HMLU: Meteorológovia vydali výstrahu

Bratislava 19. decembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na poľadovicu a hmlu vo viacerých regiónoch Slovenska. Vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha pred poľadovicou platí od soboty večera do nedele (20. 12.) do 10.00 h. Týka sa celého Žilinského kraja, väčšiny Banskobystrického a Prešovského kraja, ako aj okresov Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves.



Na hmlu upozorňuje SHMÚ v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad a tiež vo väčšine Žilinského kraja. Výstraha platí od soboty večera do nedele do 9.00 h.