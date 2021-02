SHMÚ upozorňuje na poľadovicu najmä na strednom a východnom Slovensku

Bratislava 18. februára (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na poľadovicu najmä na strednom a východnom Slovensku. Výstrahu prvého stupňa vydali na štvrtok ráno aj pred vetrom na horách, konkrétne v okresoch Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstraha prvého stupňa pred tvorbou poľadovice platí vo štvrtok do 10.00 h v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. V prípade Košického a Prešovského kraja je vydaná výstraha do 16.00 h. Predbežne sa v týchto štyroch krajoch môže ojedinele tvoriť poľadovica aj večer od 21.00 h.



Vietor na horách môže vo štvrtok do 10.00 h dosahovať v troch dotknutých okresoch rýchlosť v nárazoch do 125 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozorňujú meteorológovia.



V okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava platí podľa SHMÚ druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred výskytom povodne až do odvolania.