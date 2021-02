SHMÚ upozorňuje na poľadovicu, sneh či silný vietor na horách

Bratislava 17. februára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že na veľkej časti Slovenska hrozí poľadovica. Na niektorých miestach treba zasa rátať so snehovými závejmi a jazykmi či so silným vetrom na horách. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred snežením platí pre Prešovský a Žilinský kraj až do noci na štvrtok (18. 2.). Napadnúť môže na niektorých miestach 15 centimetrov nového snehu. Rovnako tam treba počítať so snehovými jazykmi a závejmi.



Na poľadovicu si musia dávať pozor najmä obyvatelia Banskobystrického a Žilinského kraja. Po polnoci bude výstraha prvého stupňa platiť aj pre Košický a Prešovský kraj. SHMÚ upozorňuje, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. V nadmorskej výške približne 1500 metrov nad morom možno miestami očakávať výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Neskôr by mal svoju rýchlosť znížiť na 110 až 135 kilometrov za hodinu.