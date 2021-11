Vodiči, dajte si pozor na poľadovicu, SHMÚ už vydal výstrahu

Bratislava 28. novembra (TASR) - Od nedele večera do pondelka (29. 11.) rána treba na väčšine Slovenska rátať s poľadovicou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal tiež výstrahu prvého stupňa. V niektorých okresoch upozorňuje aj na dážď.



Výstraha pred poľadovicou platí od nedeľného večera do pondelka rána. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," píše SHMÚ.



Na dážď upozorňuje v okresoch Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Poprad a Snina. "Ojedinele sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 25 až 30 milimetrov," priblížili meteorológovia. Výstrah platí rovnako do pondelka rána.