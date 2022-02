SHMÚ upozorňuje na poľadovicu v severných oblastiach Slovenska

Bratislava 10. februára (TASR) - Prevažne v severných a severovýchodných oblastiach Slovenska sa môže vo štvrtok ráno vyskytovať poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal najnižší stupeň výstrahy.



Poľadovica sa môže vo štvrtok do 10.00 h vyskytnúť v celom Žilinskom a Prešovskom kraji. Tiež v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Brezno a Banská Bystrica.



V niektorých oblastiach juhozápadného a severovýchodného Slovenska môže byť aj hmla. Slovenská správa ciest (SSC) v tejto súvislosti upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov v lokalitách Ďurďošík - diaľnica, Vajkovce a Želiezovce. Stometrová dohľadnosť je v lokalitách Svidník, Medzilaborce, Nové Zámky, Nižná Šebastová, Šahy a v okolí Komárna.