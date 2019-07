SHMÚ upozorňuje na povodne v niektorých okresoch Slovenska

Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h.

Bratislava 21. júla (TASR) – Meteorológovia upozorňujú na výskyt búrok na strednom a východnom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Výstraha platí do nedele do 17.30 h.



S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 40 až 70 milimetrov zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu.



SHMÚ vydal tiež výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami pre okres Poprad, ktorá platí do 18.45 h. Výstraha prvého stupňa platí do 16.45 h v okresoch Levoča a Spišská Nová Ves a do 18.00 h v okrese Liptovský Mikuláš.