SHMÚ upozorňuje na silný nárazový vietor

Bratislava 8. apríla (TASR) - V okresoch severného Slovenska je potrebné rátať až do sobotňajšieho (9.4.) rána so silným vetrom na horách. "Na hrebeňoch hôr môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 110 až 135 km/h," uvádza v aktuálnej výstrahe 1. stupňa Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Počas soboty očakávajú meteorológovia aj silný vietor v nížinách juhozápadného a juhovýchodného Slovenska. "Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 - 85 km/h," spresňuje SHMÚ. Na juhozápade platí výstraha pred vetrom od 08.00 do 18.00 h, okresov juhovýchodného Slovenska sa týka v rozmedzí od 12.00 do 20.00 h.