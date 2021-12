SHMÚ upozorňuje na silný vietor, hmlu, poľadovicu aj snehové jazyky

Bratislava 11. decembra (TASR) - Obyvatelia Košického a Prešovského kraja musia počas soboty počítať so silným vetrom. Na severe krajiny sa tvorí hmla. Rátať treba aj s tvorbou poľadovice. Po polnoci zo soboty na nedeľu (12. 12.) by sa situácia mala zhoršiť. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Na hmlu s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov upozorňujú meteorológovia v niektorých okresoch Prešovského a Žilinského kraja. Znížená dohľadnosť predstavuje podľa nich potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Rovnako sa tu pri mrznúcom mrholení ojedinele očakáva tvorba poľadovice. Tá môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre niektoré okresy Košického a Prešovského kraja. Očakáva sa tiež výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Po polnoci na nedeľu sa výstraha pred silným vetrom rozšíri na oblasť takmer celého Slovenska s výnimkou Banskobystrického a Žilinského kraja. V Košickom kraji ešte zosilnie a miestami môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 60 kilometrov za hodinu, v nárazoch rýchlosť 85 až 90 kilometrov za hodinu. Podľa SHMÚ je takáto rýchlosť vetra v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.



So snehovými jazykmi a závejmi treba po polnoci rátať na celom území Slovenska. Vietor na horách po polnoci pribudne v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Počítať treba s rýchlosťou 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.