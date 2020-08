Pozor na silný vietor na horách, SHMÚ vydal výstrahy pre sever SR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pre niektoré okresy na severe Slovenska, a to pre Banskú Bystricu a Brezno, ale aj Poprad a väčšinu Žilinského kraja. Výstrahy platia počas noci až do štvrtka (27. 8.) rána.



Meteorológovia upozorňujú, že v polohách nad približne 1500 metrov môže miestami vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, alebo v nárazoch od 110 do 135 kilometrov za hodinu.