Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silný vietor na horách, výstrahy prvého stupňa majú trvať až do nedeľného popoludnia. Informoval o tom na svojom webe.



Výstraha platí do 13.00 h pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Na horách možno miestami očakávať výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo," uviedli meteorológovia.