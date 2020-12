Na hrebeňoch Tatier hrozí silný vietor, upozorňuje SHMÚ

Bratislava 6. decembra (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na silný vietor na hrebeňoch Tatier. Fúkať má aj v iných oblastiach prevažne stredného a západného Slovenska.



Druhý stupeň výstrahy pred vetrom na hrebeňoch Tatier platí od nedele od 16.00 h do pondelka (7. 12.) do 9.00 h. Týka sa okresov Poprad, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno.



Vietor môže podľa SHMÚ v týchto oblastiach miestami dosahovať priemernú rýchlosť od 90 do 100 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," spresnil. Týka sa to najmä peších aktivít a horolezectva.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí podľa meteorológov do pondelkového dopoludnia vo všetkých samosprávnych krajoch, s výnimkou Košického. V prípade Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od nedele od 12.00 h. Vietor môže v nárazoch dosahovať rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu.



Rovnako do pondelkového dopoludnia vydal SHMÚ aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom. A to na väčšine územia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Taktiež v okresoch Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.