Na väčšine územia Slovenska treba rátať so silným vetrom, varuje SHMÚ

Bratislava 4. novembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska treba počas štvrtka počítať so silným vetrom. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.



Výstraha prvého stupňa platí pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj. Meteorológovia očakávajú výskyt vetra, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.



So silným vetrom treba počítať aj na horách. Výstraha druhého stupňa platí od 8.00 h pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. SHMÚ predpokladá, že nad pásmom lesa môže vietor dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.