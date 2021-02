Dopravu na celom území Slovenska komplikujú snehové jazyky a záveje

Bratislava 12. februára (TASR) - Polícia v Košickom kraji upozorňuje na možnosť vytvárania snehových jazykov na cestách. Uzavretá je cesta medzi Družstevnou pri Hornáde a Budimírom. Obmedzenie je na ceste medzi časťou Ploské-Ortáše a Vtáčkovcami, prejazdný iba jeden jazdný pruh.



"V úseku cesty tretej triedy medzi obcami Richnava a Hrišovce hasiči odstraňujú popadané stromy, dopravu reguluje policajná hliadka. V okrese Trebišov medzi obcami Novosad - Hraň a Sírnik – Hraň sú cesty ťažko prejazdné. V okrese fúka silný vietor," uviedla v piatok ráno krajská polícia na sociálnej sieti.



Horské priechody Slanec, Dargov, Hrádok a Roštársky kopec sú zjazdné. Dobšinský kopec je zjazdný, posypaný s obmedzením pre nákladnú dopravu nad 3,5 tony, ktoré platí do odvolania.







Na celom území Slovenska očakávajú meteorológovia v piatok snehové jazyky a záveje. Platí preto výstraha prvého stupňa. Pre východ, stred a časť západného Slovenska vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) tiež výstrahu pred nízkymi teplotami. Na severe Slovenska, na horách, zafúka v piatok silný vietor. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.







Teploty môžu podľa SHMÚ miestami dosiahnuť mínus 15 až mínus 20 stupňov Celzia. Ešte chladnejšie má byť v okresoch Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Gelnica a Spišská Nová Ves, kde v sobotu ráno (13. 2.) od 2.00 do 8.00 h platí výstraha druhého stupňa.



Na riziko povodní upozorňuje SHMÚ pre oblasť dolnej časti povodia Bodrogu, a to v okrese Michalovce a Trebišov bez Roňavy.