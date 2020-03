SHMÚ upozorňuje na sneženie a snehové jazyky na severe Slovenska

Bratislava 29. marca (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výstrahu prvého stupňa pred snežením a ojedinelými snehovými jazykmi a závejmi na severe Slovenska. SHMÚ na to upozornil na svojej webovej stránke.



Snežiť má od 20.00 h do pondelňajšieho rána (30. 3.) v okresoch Čadca, Žilina, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok.



Podľa meteorológov by malo v okresoch napadnúť okolo desiatich centimetrov nového snehu. Meteorológovia tiež pripomínajú, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity, no ich výskyt je v danej ročnej dobe a oblasti bežný.