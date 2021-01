SHMÚ upozorňuje na tvorbu závejov najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji

Bratislava 15. januára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov. Vydal výstrahu prvého stupňa pre viaceré regióny, najmä pre Žilinský a Prešovský kraj. Informuje o tom na svojom webe. Pre niektoré okresy na severe Slovenska vydal tiež výstrahu pred snežením.



Na tvorbu snehových jazykov a závejov treba podľa meteorológov dávať pozor najmä v okresoch Banská Bystrica, Brezno, vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja a v celom Prešovskom a Žilinskom kraji. Výstraha platí zatiaľ až do nedele (17. 1.) do 15.00 h.



Výstrahu pred snežením vydal SHMÚ pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca. Platí do nedele rána.