SHMÚ upozorňuje na vietor na horách i na vysoké teploty na juhu

Bratislava 28. augusta (TASR) - Na horách treba počas najbližších dní počítať so silnejším vetrom, južné okresy Slovenska potrápia vysoké teploty. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.



Silnejší vietor je možné očakávať na horách v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. "Na horách v polohách do približne 1500 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu," približuje SHMÚ.



V južných okresoch Slovenska môžu teploty vystúpiť počas soboty (29. 8.) do 33 stupňov Celzia, v nedeľu (30. 8.) až na 35 stupňov Celzia, keď už pre okresy platia predbežne výstrahy druhého stupňa.