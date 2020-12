SHMÚ Upozorňuje na vietor najmä na strednom a západnom Slovensku

Bratislava 5. decembra (TASR) - Meteorológovia upozorňujú v nedeľu (6. 12.) na vietor najmä na strednom a západnom Slovensku. Informovali o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí vo väčšine dotknutých oblastí do pondelka (7. 12.) do 12.00 h. Týka sa väčšiny okresov Trnavského, Bratislavského, Žilinského a Nitrianskeho kraja. Taktiež okresov Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa.



V týchto oblastiach očakávajú meteorológovia priemernú rýchlosť vetra od 45 do 55 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnili.



SHMÚ upozorňuje aj na vietor na horách. Výstraha prvého stupňa predbežne platí pre väčšinu dotknutých oblastí od nedele od 6.00 h do pondelka do 10.00 h. Týka sa väčšiny okresov Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Tiež okresov Poprad, Trnava, Piešťany, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Brezno, Banská Štiavnica a Banská Bystrica.



Z daného stupňa výstrahy vyplýva podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.