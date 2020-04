SHMÚ varuje pred piatkovým a sobotným prízemným mrazom

Bratislava 16. apríla (TASR) – Na väčšine územia Slovenska sa v zajtra ráno môže vyskytnúť prízemný mráz. Vo výške päť centimetrov nad povrchom môže dosiahnuť nula až mínus tri stupne Celzia. To predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý preto vydal výstrahu prvého stupňa.



Výstraha potrvá zajtra od 01:00 do 07:00 a platí pre všetky kraje na Slovensku, okrem Bratislavského kraja. Meteorológovia varujú pred prízemným mrazom aj v sobotu. SHMÚ vydal na tento deň výstrahu prvého stupňa pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Aj v sobotu sa očakáva vo výške päť centimetrov nad povrchom dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia.