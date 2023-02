SHMÚ upozorňuje, že môže ísť dnes o najchladnejšiu noc tejto zimy

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že v noci z pondelka na utorok (7. 2.) môže ísť aj o najchladnejšiu noc tejto zimy. Uviedli to meteorológovia na sociálnej sieti.



"Nasledujúcu noc budú podmienky na výrazné ochladenie ešte výraznejšie ako tú poslednú. Na väčšine územia sa vyjasní (aktuálne sa ešte na severe rozpadáva nízka oblačnosť) a zoslabne vietor, až na juhovýchod, kde bude stále fúkať mierny severný," uviedol SHMÚ. Už v týchto chvíľach je teplota v najchladnejších dolinách a kotlinách do mínus 15 stupňov Celzia, ako napríklad na stanici Vígľaš-Pstruša.



"V noci tak s vysokou pravdepodobnosťou zaznamenáme viac lokalít s teplotou pod mínus 20 stupňov Celzia a väčšinou aj nižšie minimá ako včera, pričom môže ísť aj o najchladnejšiu noc tejto zimy," dodali meteorológovia.



V niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja vydali meteorológovia od pondelkovej 20.00 h do utorka 8.00 h výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami. V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od mínus 20 do mínus 23 stupňov Celzia.