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NA ZÁHORIE SA BLÍŽI SUPERCELA: Môžu padať aj krúpy
Pri výstrahe druhého stupňa môžu byť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, s krúpami a s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 15. júla (TASR) - Z územia Moravy sa na Slovensko blíži supercela. Informuje o tom na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že supercela prešla ponad Brno a priniesla krúpy s priemerom približne dva až tri centimetre a krátky, ale intenzívny dážď.
„Na radarových snímkach ju spoznáte tak, že má tvar fazuľky a odkláňa sa doprava. Typicky prináša najmä väčšie, často aj veľké krúpy,“ opísali meteorológovia supercelu. SHMÚ preto vydal pre krajný juhozápad výstrahu prvého stupňa pred búrkou, ktorú neskôr aktualizoval na druhý stupeň. Výstraha trvá predbežne do 21.00 h v okresoch Senec, Pezinok, Malacky, Trnava, Senica a Skalica. Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy Bratislava a Myjava.
Pri výstrahe druhého stupňa môžu byť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, s krúpami a s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu.
„Na radarových snímkach ju spoznáte tak, že má tvar fazuľky a odkláňa sa doprava. Typicky prináša najmä väčšie, často aj veľké krúpy,“ opísali meteorológovia supercelu. SHMÚ preto vydal pre krajný juhozápad výstrahu prvého stupňa pred búrkou, ktorú neskôr aktualizoval na druhý stupeň. Výstraha trvá predbežne do 21.00 h v okresoch Senec, Pezinok, Malacky, Trnava, Senica a Skalica. Prvý stupeň výstrahy platí pre okresy Bratislava a Myjava.
Pri výstrahe druhého stupňa môžu byť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, s krúpami a s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu.