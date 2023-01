SHMÚ: V Michalovciach naďalej trvá výstraha 2. stupňa pred povodňou

Bratislava 29. januára (TASR) - V okresoch Michalovce a Trebišov bez Roňavy trvá naďalej výstraha druhého stupňa pred povodňou. Predbežne platí do pondelka (30. 1.) do 10.00 h. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



V týchto lokalitách na tokoch Bodrog a Latorica očakáva SHMÚ pokles vodnej hladiny ešte na úrovni druhého stupňa povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie budú priebežne aktualizovať.



Meteorológovia tiež upozorňujú na snehové jazyky a záveje, ktoré sa môžu vyskytnúť v pondelok popoludní až do noci najmä v severných okresoch. V pondelok tiež očakávajú silnejší vietor na horách. Výstraha prvého stupňa sa týka okresov Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín.