SHMÚ: V mnohých častiach Slovenska treba počítať s intenzívnym dažďom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Vo viacerých okresoch severného a stredného Slovenska treba v nedeľu počítať s intenzívnym dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy druhého stupňa pred dažďom. Zároveň hydrologické výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Výstraha druhého stupňa sa týka väčšiny okresov Žilinského kraja. Tiež okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Predbežne platí do 15.00 h. Meteorológovia v týchto oblastiach očakávajú výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 20 až 40 milimetrov.

„Vzhľadom na nasýtenosť pôdy tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ upozornil SHMÚ.

Hydrologické výstrahy prvého stupňa platia v okresoch Žilina - sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Žilina - Rajčanka, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Prievidza, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Krupina a Lučenec. Aj tieto výstrahy trvajú predbežne do 15.00 h.

Pre zvyšné okresy Banskobystrického a Žilinského kraja platí výstraha prvého stupňa pred dažďom. Rovnako v okresoch Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves.
