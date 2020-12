SHMÚ: V na juhovýchode SR presiahla teplota 15 stupňov Celzia

Bratislava 5. decembra (TASR) - Meteorológovia v sobotu zaznamenali na troch staniciach na juhovýchode SR teplotu nad 15 stupňov Celzia. Najteplejšie, konkrétne 15,3 stupňa Celzia, bolo na stanici v Orechovej (okres Sobrance). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



Príčinou oteplenia je podľa meteorológov prílev veľmi teplého vzduchu od juhu, a to medzi tlakovou nížou nad západnou Európou a mohutnou tlakovou výšou nad východom Európy. "Okrem prílevu teplého vzduchu došlo v priebehu dňa miestami aj k zmenšeniu oblačnosti, čo tiež prispelo k výraznejšiemu ohrevu vzduchu," doplnili. Ďalšou príčinou oteplenia bol aj vietor, ktorý premiešal prízemnú vrstvu ovzdušia.



Historické maximum namerali meteorológovia v Poprade 5. decembra 1961. A to 16,3 stupňa Celzia. "To je pre Poprad doteraz platná najvyššia decembrová hodnota teploty vzduchu vôbec," spresnil SHMÚ.