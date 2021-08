SHMÚ: V nedeľu si treba dávať pozor na vysoké teploty, hrozia aj búrky

Pozrite si aj predpoveď počasia na dnešný deň TU

Bratislava 15. augusta (TASR) - V nedeľu popoludní môže v niektorých južných okresoch Slovenska dosiahnuť teplota vzduchu 35 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali výstrahu druhého stupňa pred vysokými teplotami. Na väčšine územia s výnimkou západného Slovenska a krajného východu tiež hrozia búrky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke.Výstraha druhého stupňa pre teplotami platí pre niektoré okresy Bratislavského, Banskobystrického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. SHMÚ vydal varovanie od 13.00 h, platí do 18.00 h.upozornil SHMÚ.Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami je vydaná najmä pre Trenčiansky, Košický a Prešovský kraj. Teplota môže vystúpiť na 33 stupňov Celzia, výstrahy platia od 13.00 h do 18.00 h, v okresoch Trenčianskeho kraja je to do 17.00 h.Búrky hrozia počas dňa v okresoch všetkých krajov s výnimkou Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho. Výstraha prvého stupňa platí do 20.00 h.uviedli meteorológovia.