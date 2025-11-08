Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SHMÚ: V niektorých častiach Slovenska sa môže vyskytnúť poľadovica

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Výstraha pred poľadovicou platí pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - V niektorých častiach Slovenska sa môže v sobotu doobeda vyskytnúť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 h.

Výstraha pred poľadovicou platí pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia.
