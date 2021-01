V niektorých krajoch Slovenska môže počas stredajšej noci snežiť

Bratislava 13. januára (TASR) – V Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji môže počas stredajšej noci padať sneh. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na svojom webe.



Od stredy podvečer do štvrtka rána môže snežiť vo väčšine okresov Žilinského kraja, tiež v okresoch Banská Bystrica, Žarnovica, Brezno a Prievidza. Podľa meteorológov môže napadnúť desať až 15 centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity – dopravu a pohyb osôb," uvádza SHMÚ.



Meteorológovia zároveň vydali výstrahu prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov, a to pre všetky kraje okrem Košického. V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platí výstraha predbežne od štvrtka polnoci a počas celého dňa. Pre Banskobystrický, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha od štvrtka 6:00 do piatka 20:00.